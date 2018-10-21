Рыбин и Сенчукова назвали диагноз, поставленный им онкологом

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова признались о своей болезни, которая перевернула их жизнь. Наташа и Виктор - одна из самых крепких и красивых семейных пар российского шоу-бизнеса.

Таинственная болезнь подкосила одну из самых крепких пар российского шоу-бизнеса

Они женаты почти 20 лет. Вырастили сына и почти не расстаются. Виктору и Наталье поставили одинаковый диагноз — базальноклеточный рак кожи. Сейчас они проходят курс лечения. Сенчукова и Рыбин стали гостями Леры Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион".

Сначала четыре года назад у певицы появилось пятнышко на ноге, и врачи поставили ей диагноз - "кератоз". Чуть больше, чем через год, похожее пятно появилось на лице артиста. Пятно удалил косметолог с помощью лазера. Но новообразование появилось вновь. Удалили еще раз. Биоматериал сразу никто не отправил на исследование. А позже сделали гистологию и получили результат - онкология. Пара отдыхала в Италии, когда им доктор сообщил о диагнозе.

Сенчукова и Рыбин решили молчать и лечиться. По словам артистов, они прошли 13 процедур курса лучевой терапии.

Теперь Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин публично заявили о раке и хотят предупредить всех друзей и знакомых: "Загар может быть опасен". Им кажется, что они слишком много загорали. "Пока ждем результатов, но нам кажется, что мы выздоравливаем", - говорят супруги.