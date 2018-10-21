Близкие Игоря Талькова назвали возможного убийцу музыканта

Со смерти исполнителя Игоря Талькова прошло 27 лет, но имя убийцы рок-музыканта так и не названо. Подруга Игоря Талькова Ирина Красильникова полагает, что певца убили специально, потому что он был патриот, горячо любил свою Родину, поднимал Россию с колен.

Подруга рок-исполнителя стала участницей участницей программы Бориса Корчевникова "Далекие близкие". По мнению Ирины, жизнь Игоря Талькова оборвалась в результате действий Валерия Шляфмана.

"Люди, которые казнили Игоря, это не только Шляфман, который, на мой взгляд, стрелял", - заявила подруга Талькова. По ее мнению, не напрасно Шляфман перебрался из России в Израиль. Как она полагает, ему было что скрывать от следствия.

Вторым кто, может быть причастен к гибели Талькова, является Елена Кандаурова. Эта дама называет себя любовницей певца. Подруга музыканта Ирина Красильникова намерена передать материалы дела новому следователю, надеясь, что расследование гибели Талькова будет возобновлено.

О своем муже рассказала Борису Корчевникову и вдова Талькова Татьяна.

Сын Талькова похож на отца.