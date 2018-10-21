Пугачева заявила, что долгие годы была в образе и лишь теперь стала "настоящей"
21 октября 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Алла Пугачева накануне появилась на телешоу своего супруга Максима Галкина. Артистка призналась, что несколько лет назад вышла из своего образа и теперь "никак не может зайти обратно".
Пугачева в рамках передачи, посвященной кутюрье Валентину Юдашкину, рассказала, что он продумывал ее сценический образ до мелочей. Модельер создавал для нее "нахальные" наряды, в которых ей поначалу было неуютно.
Примадонна призналась, что долгое время к зрителям выходила "ненастоящая" Алла Пугачева, а ее сценический образ. Несколько лет назад артистка покинула большую сцену и наконец сбросила с себя маску, а теперь, как ни пытается, не может вновь ее "надеть", передает "7 Дней".
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