Певица Алла Пугачева накануне появилась на телешоу своего супруга Максима Галкина. Артистка призналась, что несколько лет назад вышла из своего образа и теперь "никак не может зайти обратно".

Пугачева в рамках передачи, посвященной кутюрье Валентину Юдашкину, рассказала, что он продумывал ее сценический образ до мелочей. Модельер создавал для нее "нахальные" наряды, в которых ей поначалу было неуютно.

Примадонна призналась, что долгое время к зрителям выходила "ненастоящая" Алла Пугачева, а ее сценический образ. Несколько лет назад артистка покинула большую сцену и наконец сбросила с себя маску, а теперь, как ни пытается, не может вновь ее "надеть", передает "7 Дней".