Кристина Асмус опубликовала фото подросшей дочери

Звезда "Интернов" Кристина Асмус выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию 4-летней дочери, что она делает крайне редко. Фото получилось трогательным, а подпись к нему гласит: "Скучаем по папе".

На фото маленькая Настя нежно обнимает статую собаки на улице. Поклонники посчитали, что папа так редко видит Настю, что она вынуждена обнимать статуи. Другие дали совет завести ребенку живого питомца. А большинство просто отмечает, какая милая девочка Настя.