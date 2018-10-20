Певица Глюк’оZа перенесла операцию

Популярная российская исполнительница поделилась с поклонниками новостью о состоянии своего здоровья. Оказывается, накануне Глюк’оZа перенесла операцию и теперь может нормально ходить.

На своей страничке в социальной сети Instagram Наталья Чистякова-Ионова рассказала подписчикам, что недавно ей прооперировали палец на ноге и теперь она практически счастлива.

"Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит!", - поделилась с поклонниками Глюк’оZа и добавила, что после длинной темной ночи всегда наступает рассвет.

Как выяснилось, долгое время певица не могла передвигаться без неприятных ощущений: "Было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала", - написала Наталья.

Фолловеры желают своей любимице скорейшего выздоровления и возвращения маленькой женской радости - возможности вновь носить туфли на каблуках: пока на ногах Натальи красуются кроссовки.