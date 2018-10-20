Певица Глюк’оZа перенесла операцию
20 октября 2018, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная российская исполнительница поделилась с поклонниками новостью о состоянии своего здоровья. Оказывается, накануне Глюк’оZа перенесла операцию и теперь может нормально ходить.
На своей страничке в социальной сети Instagram Наталья Чистякова-Ионова рассказала подписчикам, что недавно ей прооперировали палец на ноге и теперь она практически счастлива.
"Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит!", - поделилась с поклонниками Глюк’оZа и добавила, что после длинной темной ночи всегда наступает рассвет.
Как выяснилось, долгое время певица не могла передвигаться без неприятных ощущений: "Было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала", - написала Наталья.
Фолловеры желают своей любимице скорейшего выздоровления и возвращения маленькой женской радости - возможности вновь носить туфли на каблуках: пока на ногах Натальи красуются кроссовки.
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Какое же счастье - просто бежать и не чувствовать боли ;) Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! Теперь я ещё больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем своё здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно - выздороветь! Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно ???? Признаюсь, что из-за боли даже плакала(( Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет ???????? и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках!! #моихорошие, здоровья вам, легкости в каждом движении ❤ И помните, что именно хорошее самочувствие - отправная точка счастья ???? ????: @walkofshamemoscow ????
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