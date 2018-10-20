Шнуров тайно женился в Петербурге?

Лидер известной группы "Ленинград" Сергей Шнуров снова женился. На этот раз его бракосочетание прошло тайно в Петербурге. Новой избранницей музыканта стала 26-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова.

О свадьбе сообщает 78.ru со ссылкой на людей из окружения музыканта. Тайное бракосочетание состоялось во Дворце на Английской набережной. Отмечается, что церемония, занявшая меньше пяти минут, проходила в режиме строгой секретности. Пара подъехала к ЗАГСу в обеденный перерыв, прошла через черный ход, Сергей и Ольга расписались и покинули Дворец бракосочетания.

Для Сергея Шнурова это четвертый брак. Со своей предыдущей женой Матильдой музыкант развелся 15 августа.