Шнуров тайно женился в Петербурге?
20 октября 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер известной группы "Ленинград" Сергей Шнуров снова женился. На этот раз его бракосочетание прошло тайно в Петербурге. Новой избранницей музыканта стала 26-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова.
О свадьбе сообщает 78.ru со ссылкой на людей из окружения музыканта. Тайное бракосочетание состоялось во Дворце на Английской набережной. Отмечается, что церемония, занявшая меньше пяти минут, проходила в режиме строгой секретности. Пара подъехала к ЗАГСу в обеденный перерыв, прошла через черный ход, Сергей и Ольга расписались и покинули Дворец бракосочетания.
Для Сергея Шнурова это четвертый брак. Со своей предыдущей женой Матильдой музыкант развелся 15 августа.
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