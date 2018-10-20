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Новый имидж Алсу понравился не всем

20 октября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Новый имидж Алсу понравился не всем
globallookpress.com

Последнее время популярная певица Алсу посвящала себя мужу и детям, но пришло время вернуться на сцену после длительного перерыва. Алсу в Instagram показала поклонникам свой новый образ, но не все его похвалили.

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На фото у певицы гладко зачесанные назад волосы и довольно темный макияж, превративший Алсу в роковую красотку. "Хорошеет с годами", "Нереальная", - пишут Алсу комплименты поклонники. Хотя есть и такие комментарии: "Макияж не для красавицы Алсу, неужели гример этого не видит, лет 10 прибавил", "Ее естественная красота на много лучше, а сейчас она стала похожа на бездушную куклу!! Зачем?".

Ранее Алсу сменила свои длинные темные волосы на яркое каре платинового цвета ради съемок клипа.

 
 
 
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Публикация от ALSOU (@alsou_a)19 Окт 2018 в 9:47 PDT

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