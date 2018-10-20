Новый имидж Алсу понравился не всем
20 октября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Последнее время популярная певица Алсу посвящала себя мужу и детям, но пришло время вернуться на сцену после длительного перерыва. Алсу в Instagram показала поклонникам свой новый образ, но не все его похвалили.
На фото у певицы гладко зачесанные назад волосы и довольно темный макияж, превративший Алсу в роковую красотку. "Хорошеет с годами", "Нереальная", - пишут Алсу комплименты поклонники. Хотя есть и такие комментарии: "Макияж не для красавицы Алсу, неужели гример этого не видит, лет 10 прибавил", "Ее естественная красота на много лучше, а сейчас она стала похожа на бездушную куклу!! Зачем?".
Ранее Алсу сменила свои длинные темные волосы на яркое каре платинового цвета ради съемок клипа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес