Новый имидж Алсу понравился не всем

Последнее время популярная певица Алсу посвящала себя мужу и детям, но пришло время вернуться на сцену после длительного перерыва. Алсу в Instagram показала поклонникам свой новый образ, но не все его похвалили. Рэпер Баста спел дуэтом с певицей Алсу

На фото у певицы гладко зачесанные назад волосы и довольно темный макияж, превративший Алсу в роковую красотку. "Хорошеет с годами", "Нереальная", - пишут Алсу комплименты поклонники. Хотя есть и такие комментарии: "Макияж не для красавицы Алсу, неужели гример этого не видит, лет 10 прибавил", "Ее естественная красота на много лучше, а сейчас она стала похожа на бездушную куклу!! Зачем?".

Ранее Алсу сменила свои длинные темные волосы на яркое каре платинового цвета ради съемок клипа.