Дмитрий Маликов опубликовал видео разговора с маленьким сыном о музыке
19 октября 2018, 23:13 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант Дмитрий Маликов все свое свободное время проводит с маленьким сыном Марком. Маликов - композитор, пианист, певец. Музыкант уже проводит беседы о музыке с восьмимесячным сыном.
Видео, как Дмитрий усадил малыша в детский стульчик рядом с роялем и играет "Октябрь" из "Времен года" Чайковского, умилило поклонников артиста. Марк внимательно наблюдал за клавишами и за пальцами отца. Любящий отец объяснил сыночку, что музыка есть духовная, есть джазовая, поп-музыка. А есть и жизненная.
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Дмитрий Маликов исполнил "Мурку". "Браво Маликовы!!!", - понравилось поклонникам Димы Маликова. Но не всем понравилась "Мурка", сыгранная для малыша: "Всё здорово, прям идиллия, только зачем Мурку? Не понял юмора?".
Марк - долгожданный сын, о котором Дима Маликов мечтал много лет.
У него есть две девочки - дочь жены Елены от первого брака и Стефания - студентка. Летний отпуск большое семейство Маликовых провело на море. Дмитрий и Стеша учили Марка плавать.
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Напомним, Дмитрий Маликов шокировал общественность, сообщив о рождении у них с супругой Леной сына.
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