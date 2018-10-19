Дмитрий Маликов опубликовал видео разговора с маленьким сыном о музыке

Музыкант Дмитрий Маликов все свое свободное время проводит с маленьким сыном Марком. Маликов - композитор, пианист, певец. Музыкант уже проводит беседы о музыке с восьмимесячным сыном.

Видео, как Дмитрий усадил малыша в детский стульчик рядом с роялем и играет "Октябрь" из "Времен года" Чайковского, умилило поклонников артиста. Марк внимательно наблюдал за клавишами и за пальцами отца. Любящий отец объяснил сыночку, что музыка есть духовная, есть джазовая, поп-музыка. А есть и жизненная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)19 Окт 2018 в 4:47 PDT

Дмитрий Маликов исполнил "Мурку". "Браво Маликовы!!!", - понравилось поклонникам Димы Маликова. Но не всем понравилась "Мурка", сыгранная для малыша: "Всё здорово, прям идиллия, только зачем Мурку? Не понял юмора?".

Марк - долгожданный сын, о котором Дима Маликов мечтал много лет.

У него есть две девочки - дочь жены Елены от первого брака и Стефания - студентка. Летний отпуск большое семейство Маликовых провело на море. Дмитрий и Стеша учили Марка плавать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)14 Авг 2018 в 6:44 PDT

Напомним, Дмитрий Маликов шокировал общественность, сообщив о рождении у них с супругой Леной сына.