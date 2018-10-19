Директор Вячеслава Добрынина рассказал о состоянии госпитализированного артиста

Народный артист, музыкант Вячеслав Добрынин немного приболел. О самочувствии исполнителя и автора песен рассказал Сергей Карпов - директор Добрынина. Представитель певца опроверг слухи об инсульте.



СМИ в пятницу, 19 октября, писали об экстренной госпитализации Вячеслава Добрынина из-за подозрения на инсульт. По словам Карпова, музыкант поступил в лечебное учреждение с подозрением на инсульт, к счастью, этот диагноз не подтвердился. Медики обследовали музыканта, оказали необходимую помощь. По словам директора, у него все нормально, немного приболел. "Инсульта нет точно", — заверил Карпов в интервью ТАСС. Жизни композитора в настоящее время ничто не угрожает.

Директор артиста находится на связи с Добрыниным. Ситуация находится под его контролем.

Напомним, Вячеслав Добрынин известен по своих песням: "Синий туман", "Льется музыка, "Не сыпь мне соль на рану".