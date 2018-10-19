Беременная Мария Порошина сняла видео, как наслаждается осенью перед родами
19 октября 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Беременная пятым ребенком актриса Мария Порошина сняла видео, как наслаждается шикарной осенней погодой. Осень в этом году хороша. Особенно красиво в московских парках. Кто снимал Марию на прогулке в парке в Тушино около канала имени Москва - она не раскрыла.
Поклонники 44-летней Марии Порошиной заметили, что, находясь в "интересном положении" она стала еще красивее. Сейчас у Порошиной - четыре дочки. Старшая Полина - от актера Гоши Куценко, три младшие - от актера Ильи Древнова. По слухам, Мария Порошина разводится со вторым мужем. Отец ее будущего ребенка - не актер. Имя нового возлюбленного актриса пока не рассекретила. Наверняка, Мария надеется - родится сын.
"Как 16-летняя девчонка! Глаза влюбленные, задорные! И будет долгожданный мальчик...", - пишут поклонники актрисы. Кстати, судя по животу, Порошиной скоро рожать.
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