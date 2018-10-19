Беременная Мария Порошина сняла видео, как наслаждается осенью перед родами

Беременная пятым ребенком актриса Мария Порошина сняла видео, как наслаждается шикарной осенней погодой. Осень в этом году хороша. Особенно красиво в московских парках. Кто снимал Марию на прогулке в парке в Тушино около канала имени Москва - она не раскрыла. Максим Галкин показал "краски осени" вокруг замка под знаменитую песню Пугачевой

Поклонники 44-летней Марии Порошиной заметили, что, находясь в "интересном положении" она стала еще красивее. Сейчас у Порошиной - четыре дочки. Старшая Полина - от актера Гоши Куценко, три младшие - от актера Ильи Древнова. По слухам, Мария Порошина разводится со вторым мужем. Отец ее будущего ребенка - не актер. Имя нового возлюбленного актриса пока не рассекретила. Наверняка, Мария надеется - родится сын.

"Как 16-летняя девчонка! Глаза влюбленные, задорные! И будет долгожданный мальчик...", - пишут поклонники актрисы. Кстати, судя по животу, Порошиной скоро рожать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)18 Окт 2018 в 7:05 PDT

"Я жду сына от любимого человека!"