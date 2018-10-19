Критика известного стилиста Александра Васильева довела Риту Дакоту до приступов ярости. Модельер назвал внешний вид звезды слишком ярким, вульгарным и доступным.

Ведущий шоу "Модный приговор" Первого канала в своей язвительной манере разнес в пух и прах манеру одеваться певицы, ее татуировки и пирсинг. И все бы ничего, но мужчина позволил себе критиковать личную жизнь артистки и отношения с бывшим мужем. «Главный «эксперт моды российского телеящика», тот самый пёстрый эпатажный дяденька, осуждающий внешний вид телезрительниц на всю страну ежедневно на Первом канале, цинично рассуждает о том (прям вот дословно пересказываю), что «причиной измен моего супруга стало то, что я очень вульгарная и откровенная», - пересказала статью певица в своем микроблоге.

Похоже, на издевки господина Васильева звезда отреагировала даже более бурно, чем даже на измену мужа. Девушка явно была в шоке. «Дяденька уверенно заявил, что такие девушки как я «обречены на измены», ну а после добавил пару жизненных «советов» о том, что он уверен «измены можно и нужно прощать», отметив, что, уйдя от предателя я унизила себя и испортила себе репутацию, а к моему бывшему мужу в постель придут толпы девушек, которые теперь подумают, что он секс-гигант и захотят проверить. Мир вообще в себе? С каких пор уходить от предателя унизительно?? С каких пор лица центрального телевидения имеют какое-то собачье право тыкать тебе в недостатки на всеобщее обозрение», - продолжала Дакота цитировать Васильева в Instagram.

Но больше всего Дакоту взбесило в этой статье, что, прочитав ее, многие поклонницы поверят «взрослому дядьке из телевизора» и решат, что длинные ресницы — это плохо, наряды, которые отражают суть человека – омерзительны, а «татуировки - вообще проклятие. А все вместе, конечно же, веская причина вам изменить». Певица призвала никого не слушать, одеваться так, как нравится, не стоит стыдиться татуировок и писингов, не стоит ломать себя «как сказали на Первом». «Не верьте маразматику с Первого канала, уходите от предателей, не терпите унижения и насилия над душой, даже если кто-то тыкает этим в вашу «не мудрость», верь те только себе. И никогда себя не предавайте! Потому что в конце концов, у вас можно отодрать все, кроме вас самих!», - цитирует Риту Дакоту издание "СПИД-Инфо".

Подписчики сразу же встали на сторону Риты, посчитав комментарии Васильева крайне оскорбительными и незаслуженно унизительными «Эта передача просто пытается поднять себе рейтинги. Им наверно есть уже нечего там, на 1 канале. Давайте закажем им всем обед в студию. Идиоты, ей-богу!», «Можно, на мой взгляд, дать корректные комментарии и советы по стилю, но пускаться в публичные рассуждения и обсуждения на тему "ты такая, поэтому он изменил" это грязно, глупо и низко», «Он вообще себя, когда в зеркало-то видел в последний раз? Я даже не могу подобрать слова как его точнее описать. Инородный он какой-то. Неужели кто-то кроме бабулек смотрит эту передачу?», - поддержали звезду подписчики.