Кончаловский показал фото детей и сравнил сына с дочерью

Режиссер Егор Кончаловский не часто балует фотографиями своих детей. А недавно младшему ребенку Кончаловского сыну Тимуру исполнился год, и он опубликовал фотографии малыша и старшей дочери Марии.

Егор Кончаловский сравнил фото Маши, на котором она запечатлена в возрасте одного года, и Тимура. Сейчас Марии Михалковой - дочери режиссера и актрисы Любови Толкалиной - 17 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)17 Окт 2018 в 7:44 PDT

Почти год назад сначала Люба, а следом за ней рассказали об изменениях в их личной жизни. Пара распалась. И вскоре Егор Кончаловский признался, что у него появилась новая любовь. С девушкой-юристом он познакомился, когда расставался с Толкалиной.

Кончаловский оставил Толкалиной московскую квартиру. А новую избранницу привел в загородный дом. Сын Тимур растет на чистом воздухе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Кончаловский (@egorkonchalovsky)3 Окт 2018 в 1:46 PDT

А вот такой была Мария в возрасте Тимура:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Кончаловский (@egorkonchalovsky)15 Окт 2018 в 9:50 PDT

"Очень похожа на вас!", - заметили подписчики. Мария Михалкова похода и на свою красавицу бабушку - актрису Наталью Аринбасарову.

На этом фото сам Кончаловский.