Кончаловский показал фото детей и сравнил сына с дочерью
19 октября 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссер Егор Кончаловский не часто балует фотографиями своих детей. А недавно младшему ребенку Кончаловского сыну Тимуру исполнился год, и он опубликовал фотографии малыша и старшей дочери Марии.
Егор Кончаловский сравнил фото Маши, на котором она запечатлена в возрасте одного года, и Тимура. Сейчас Марии Михалковой - дочери режиссера и актрисы Любови Толкалиной - 17 лет.
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Почти год назад сначала Люба, а следом за ней рассказали об изменениях в их личной жизни. Пара распалась. И вскоре Егор Кончаловский признался, что у него появилась новая любовь. С девушкой-юристом он познакомился, когда расставался с Толкалиной.
Кончаловский оставил Толкалиной московскую квартиру. А новую избранницу привел в загородный дом. Сын Тимур растет на чистом воздухе.
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А вот такой была Мария в возрасте Тимура:
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"Очень похожа на вас!", - заметили подписчики. Мария Михалкова похода и на свою красавицу бабушку - актрису Наталью Аринбасарову.
На этом фото сам Кончаловский.
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