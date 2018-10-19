Таинственная болезнь подкосила одну из самых крепких пар российского шоу-бизнеса

Несколько лет назад одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса врачи поставили страшный диагноз. Популярный певец Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова признались, что серьезно больны. Причем болезнь поразила одновременно обоих супругов.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова через два года отметят 30-летие совместной жизни. Ребята и работают вместе и каждую свободную минуту тоже стараются провести друг с другом, а для поклонников они давно стали настоящим олицетворением семейной идиллии. Поэтому известие о серьезной болезни кумиров стало огромным потрясением.

Долгое время артисты не хотели говорить о своей проблеме, да и сейчас не понятно о какой именно болезни идет речь. Они признались, что опасное заболевание долгое время никак себя не проявляло и его невозможно было обнаружить, а когда удалось диагностировать – болезнь была уже в запущенном состоянии. «Когда мы узнали о болезни, у нас была самая фиговая ночь в нашей жизни. Мы прорыдали несколько часов, волновались», — рассказал Рыбин в программе «Секрем на миллион».

Там же музыканты расскажут правду в надежде что это поможет и другим заболевшим. Но с самого начала они рассказали о проблеме только своему сыну Василию. «Да, Васе мы сказали. Он переживает конечно, но ничего не поделаешь», — поделился Виктор Рыбин.

Солист «Дюны» сообщил, что сейчас они вынуждены регулярно наблюдаться у медиков. Поклонники предположили, что раз супруги заболели одновременно, то речь идет о болезни, передающейся половым путем. Они переживают за своих кумиров и надеются, что паре все-таки удастся стравится с проблемами, пишет "СПИД-Инфо".