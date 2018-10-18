Максим Фадеев признался в любви к молодой певице
18 октября 2018, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]
Известный продюсер Максим Фадеев признался в любви покорившей его свердловской певице Кристине Кошелевой. Свои чувства он выразил в сети Instagram, поздравляя девушку с днем рождения.
Фадееву настолько понравилось исполнение Кристины, что, несмотря на проигрыш певицы в проекте "Песни", он пригласил ее к сотрудничеству. "Всем сердцем хочу, чтобы ты была самой счастливой!", - написал Макс.
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