Диана Арбенина обиделась на наставников «Голоса»

На днях в программе "Голос" одна из участниц исполнила хит Дианы Арбениной. На слепом прослушивании судьи не повернулись к девушке, а затем заметили, что песня не её. Эта песня ассоциируется с некрасивой одинокой женщиной.

Так заявил один из наставников Константин Меладзе. Обиженная Диана Арбенина записала видеообращение для продюсера. Как отметила певица, песне уже лет 20 и как-то никогда она не ассоциировалась у Дианы с взрослой, несчастной, плохо одетой женщиной, как и у аллы Пугачевой с Валерием Леонтьевым, которые ее тоже исполняли. "Скорее это легкая, ироничная, стебная, юношеская песня", - отметила Арбенина. При этом она считает, что песню выбирать по внешности довольно странно, это же не тапочки или платье. Диана пообещала также подумать над своей внешностью и судьбой.