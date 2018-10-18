Диана Арбенина обиделась на наставников «Голоса»
18 октября 2018, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
На днях в программе "Голос" одна из участниц исполнила хит Дианы Арбениной. На слепом прослушивании судьи не повернулись к девушке, а затем заметили, что песня не её. Эта песня ассоциируется с некрасивой одинокой женщиной.
Так заявил один из наставников Константин Меладзе. Обиженная Диана Арбенина записала видеообращение для продюсера. Как отметила певица, песне уже лет 20 и как-то никогда она не ассоциировалась у Дианы с взрослой, несчастной, плохо одетой женщиной, как и у аллы Пугачевой с Валерием Леонтьевым, которые ее тоже исполняли. "Скорее это легкая, ироничная, стебная, юношеская песня", - отметила Арбенина. При этом она считает, что песню выбирать по внешности довольно странно, это же не тапочки или платье. Диана пообещала также подумать над своей внешностью и судьбой.
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