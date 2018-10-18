Умер солист группы "Нэнси"
18 октября 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 18 октября, ушел из жизни фронтмен популярной украинско-российской группы "Нэнси" Сергей Бондаренко. О печальном событии в Facebook сообщил отец исполнителя Анатолий Бондаренко.
Артисту был 31 год. О причинах смерти солиста группы пока нет информации, но отмечается, что она не связана с несчастным случаем. Поклонники выразили свои соболезнования на странице отца Сергея.
Самым успешным хитом "Нэнси" считается композиция "Дым сигарет с ментолом".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес