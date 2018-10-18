Сегодня, 18 октября, ушел из жизни фронтмен популярной украинско-российской группы "Нэнси" Сергей Бондаренко. О печальном событии в Facebook сообщил отец исполнителя Анатолий Бондаренко.

Артисту был 31 год. О причинах смерти солиста группы пока нет информации, но отмечается, что она не связана с несчастным случаем. Поклонники выразили свои соболезнования на странице отца Сергея.

Самым успешным хитом "Нэнси" считается композиция "Дым сигарет с ментолом".