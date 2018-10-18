Сергей Безруков отметит день рождения в амплуа рокера

Российскому актеру Сергею Безрукову сегодня, 18 октября, исполняется 45 лет. По традиции, день рождения артист всегда проводит на сцене, общаясь с публикой в формате творческой встречи.

На этот раз поклонников ждет музыкальный сюрприз. Худрук Губернского театра в последнее время увлекся рок-музыкой и создал свою рок-группу "Крестный папа". С ней он впервые выступит в Crocus City Hall.

По словам артиста, он с юности мечтал исполнять в собственной рок-группе песни, созвучные с его мироощущением. Актер исполнит произведения Владимира Высоцкого и стихи Сергея Есенина в музыкальной обработке, передает РИА Новости.