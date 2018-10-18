Кого Светлана Лобода поблагодарила за любовь, за детей

Певица Светлана Лобода в свой день рождения заинтриговала поклонников. Артистка выложила в Инстрагам семейную фотографию - с дочками и мужчиной. Точнее, мужчину певица скрыла. На кадр попала только мужская волосатая рука, поддерживающая за спинку младшую дочь Лободы Тильду.

"Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце. благодарю НЕБО за все что у меня есть.

за музыку. за любовь. за детей. за жизнь. за все, что делает меня счастливой сегодня", - обратилась к кому-то Светлана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)18 Окт 2018 в 1:45 PDT

"С Днём Рождения! А чья мужская рука?))", - интересуются самые любопытные.

Поклонники певицы сразу заметили на ее безымянном пальчике правой руки кольцо и сделали вывод: "этот мужик явно русский, Кольцо на правой руке". (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Светлана! Все правильно, счастья любит тишину, берегите своих близких", - советуют самые преданные.

Лободе приписывали роман с солистом группы Rammstein. А когда она рожала вторую дочь, за нее очень волновалась одна женщина.