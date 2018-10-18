На Украине продают пожеванный колпачок ручки почти за 5 тысяч рублей

Аукцион по продаже недоеденного печенья, пожеванной ручки и огурца, «который трогал сам Олег Винник», устроили фанаты украинского артиста. Цены баснословные. Колпачок ручки, который пострадал от зубов Олега Винника, оценен в 2000 гривен.

Это больше 4600 рублей. Открытая пачка печенья, из которой Винник съел только две печеньки, (остальное он отдал гримерам) оценена в два раза больше.

Распродажу устроили фанаты украинского артиста. Ручка, которой он раздавал автографы, оценена в 5 тысяч гривен. А одна гривна, которую держал в руках артист, стоит в тысячу раз больше номинала: 1000 гривен.

Товары выставлены на продажу несколько дней назад. Они уже набрали сотни просмотров. Судя по тому, что вещи Олега Винника до сих пор продаются, особым покупательским интересом они не пользуются.

Аукционный тренд вещей Винника уже начал входить в копилку интернет-мемов. В Киеве выставили лот под названием «котик похожий на Олега Винника». Питомца отдают бесплатно.

Справка АН: Олег Винник — украинский артист. Он долгое время работал в Германии, где играл в мюзиклах. Потом вернулся на Украину, занялся сольной карьерой. Год назад Винника пригласили в проект «X-Фактор» в качестве члена жюри.