Водонаева взъелась на «мохнатый бум» и ленивых женщин

Бывшая участница «всероссийской телестройки», а ныне светская львица и телеведущая Алена Водонаева высказалась в адрес обленившихся представительниц прекрасного пола, которые «возводят в культ страшную дичь».

Телеведущая эмоционально высказалась по поводу фотографий с небритыми ногами и подмышками, которые то и дело демонстрируют в соцсетях девушки. По ее мнению, барышни до такой степени обленились, что совершенно перестали ухаживать за собой и стали пропагандировать не свойственные прекрасному полу качества, возведя «мохнатый бум» в статус нового тренда.

Во главе этого «мохнатого бума» стоят ленивые особы, которые «возводят в культ страшную дичь», уверена Водонаева. Алена признает, что ежедневный уход за своим телом – довольно утомительное занятие, но считает, что лень не является оправданием для того, чтобы перестать за собой следить, потому что «волосатые» женщины нормальным мужчинам нравиться не могут.

«Даже когда ты не накрашенная в спортивном костюме выходишь из дома, то под одеждой все должно быть ухоженно, гладенько, чистенько и красиво. А уж тем более когда вы ложитесь в постель к своему мужчине», - цитирует мнение Водонаевой «Телепрограмма».