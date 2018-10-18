Татьяна Лазарева призналась, из-за какой болезни у нее началась депрессия. Некоторое время назад Лазарева опубликовала такое фото, что ее поклонники заподозрили неладное. И сама Татьяна рассказала, что ей предлагали инвалидность. Татьяна Лазарева подтвердила слухи о расставании с мужем Михаилом Шацем

На этой неделе Татьяна Лазарева побывала в студии на программе Елены Малышевой. По словам Татьяны, ей повезло найти хорошего врача, который научил ее жить с заболеванием желудка и кишечника.

По словам Лазаревой, диагноз ей поставили еще четыре года назад, она теперь решилась рассказать о нем, чтобы помочь другим людям, страдающим таким же недугом. Диагноз актрисы - язвенный колит. Оказывается, кишечник расстраивается не только если съесть что-то несвежее.

Лазарева мучилась от болей в животе, сильно худела. Но правильно подобранные лекарственные препараты помогают поддерживать здоровье. Она понимает, что заболевание хроническое, не излечивается, и готова морально к возможным обострениям. Елена Малышева объяснила, что при язвенном колите человек бывает в таком состоянии, что раздражает все кругом, весь мир ненавистен. Депрессия является спутницей язвенного колита. Теледоктор призвала понять, что это биохимия мозга.

По словам Елены Малышевой, 80 процентов серотонина - гормона радости - вырабатывается именно в кишечнике. Лазарева поняла, почему ей бывает так грустно, хочется принять антидепрессанты.