Актриса Дарья Екимасова публично объявила о рождении ребенка. Первенца звезда фильма "Легенда № 17" родила в 34 года. Екимасова - довольно закрытый человек. В основном в Инстраграм актриса пишет новости о своей работе, а не о личной жизни. 46-летняя Виктория Толстоганова удивила всех, актриса беременна 4 ребенком

Но три года назад Дарья призналась, что у нее есть любимый мужчина. С телепродюсером Денисом Фриманом они поженились в последний день 2016 года. И вот в семействе - прибавление. Но пол новорожденного ребенка Дарья не рассекретила.

"Даша!!! Потрясающая новость! От всей души примите мои поздравления! Радости, здоровья, ангела Хранителя, Любви! Счастья!!!!", - поздравляют актрису поклонники.

Опыт обращаться с малышами у актрисы имеется. Дарья - тетя очаровательной девочки. Ее племяннице Анечке недавно исполнилось два года. Хотя сама актриса, призналась, что она не очень хорошая тетя, только учится.

Напомним, актрисы Мария Порошина и Виктория Толстоганова родят пятого и четвертого детей, соотвественно, в возрасте за 40.