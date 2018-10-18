34-летняя актриса Дарья Екимасова объявила: "Я стала Мамой"
18 октября 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Дарья Екимасова публично объявила о рождении ребенка. Первенца звезда фильма "Легенда № 17" родила в 34 года. Екимасова - довольно закрытый человек. В основном в Инстраграм актриса пишет новости о своей работе, а не о личной жизни.
Но три года назад Дарья призналась, что у нее есть любимый мужчина. С телепродюсером Денисом Фриманом они поженились в последний день 2016 года. И вот в семействе - прибавление. Но пол новорожденного ребенка Дарья не рассекретила.
"Даша!!! Потрясающая новость! От всей души примите мои поздравления! Радости, здоровья, ангела Хранителя, Любви! Счастья!!!!", - поздравляют актрису поклонники.
Опыт обращаться с малышами у актрисы имеется. Дарья - тетя очаровательной девочки. Ее племяннице Анечке недавно исполнилось два года. Хотя сама актриса, призналась, что она не очень хорошая тетя, только учится.
Напомним, актрисы Мария Порошина и Виктория Толстоганова родят пятого и четвертого детей, соотвественно, в возрасте за 40.
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