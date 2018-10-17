Участница международного конкурса "Детское Евровидение-2018" от России Анна Филипчук представила песню "Непобедимы", с которой выступит в Минске в ноябре. Ее подготовкой занимается Академия популярной музыки Игоря Крутого.

Поет девочка на русском и английском языках. По замыслу режиссера клипа, героиня идет навстречу своей мечте и успеху, встречая разных людей и вдохновляя их на небольшие свершения, передает ТАСС.

Анна Филипчук родом из Барнаула. Карьеру певицы она начинала в родном городе, в шоу-театре песни "Каприз" имени Елены Щербаковой. Анна участвовала в различных вокальных конкурсах в России и за рубежом, в 2013 году завоевала титул "Маленькая мисс Барнаула", а в 2018 году стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.

Финал "Детского Евровидения" пройдет 25 ноября в Минске.