«Впервые встречаю такого чудовищно бездушного человека», Бузова о своем выборе

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев оказался вовсе не прекрасным принцем на белом коне. Даже после окончания съемок шоу должно продолжаться. Иначе никто не поверит, что все было по-настоящему, и как в случае с Егором Кридом, зрители сразу поймет, что их обманули.

Продюсеры канала, скорее всего, учли неудачный опыт, и Бузова доиграла этот спектакль до конца - красиво и самозабвенно. Уж что-что, а врать бывшие участники «Дом-2» умеют неплохо. Компромат в одном из популярных таблоидов, разоблачения и личная переписка, в которой Денис якобы заключил контракт на пиар от имени Бузовой, встречался с бывшей девушкой за спиной у всей съемочной группы, употреблял наркотики и даже избил всю ту же бывшую - такой знакомый сценарий. И главное - все в выигрыше!

«Всё, что происходило для меня было не шоу! Возможно, именно поэтому я попала под влияние человека, который оказался не таким, каким я его видела сквозь призму своей влюблённости. Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто... После съёмок, мы с Денисом продолжили общаться уже в Москве! И да, черт возьми, я была счастлива!!!! Какой-то период точно. После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего... Мне бы очень хотелось не комментировать то, что оказалось страшной реальностью, но у меня просто нет права на это молчание! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой!», - написала певица в своем аккаунте Instagram.

Лебедев, видимо, тоже по условиям контракта, продолжает игру. Он оправдывается, сочиняет песенки для Бузовой и сетует на несправедливость и жестокость современного шоу-бизнеса. На самом деле, через пару тройку дней вся эта телевизионная лавстори забудется, а 300 тысяч подписчиков в Instagram останутся. А с этим уже как-то можно жить. Ну а потом сходит еще на несколько ток-шоу, расскажет, как несправедливо с ним обошлись журналисты или разоблачит программу «Замуж за Бузову». Нынче это модно.

В любом случае, Ольга Бузова сообщила своим поклонникам, что она не намерена больше встречаться с человеком, который «обманывает, изменяет, использует, предает и продает»ю «Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов! Мне очень больно, что люди так бесцеремонно могут влезать в душу других людей, и крушить там всё ради своей выгоды! А когда плюют в душу человеку, который тебе поверил, и любовь остаётся только в постах в Инстаграм, становится просто невыносимо мерзко. Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле! Я просто не понимаю, как такое вообще возможно! Бог тебе судья. Я продолжаю жить и идти дальше. Всем желаю добра и настоящего счастья. Будьте бдительны! Не повторяйте моих ошибок», - патетично написала Ольга.

Как пишет издание «СПИД-Инфо», вот теперь шоу точно можно считать законченным - принц на белом коне превратился в «самого чудовищного и бездушного человека на этой земле», а «не умеющая петь выскочка и фрик» Ольга Бузова с легкой руки продюсеров ТНТ стала ранимой, доверчивой и несчастной девушкой, которую подло обманул жадный охотник за богатыми невестами.