Ирина Салтыкова опубликовала фото, потрясшие пользователей сети

Певица Ирина Салтыкова показала свои новые фотографии, которые привели в восторг поклонников звезды 90-х. У 52-летней артистки взрослая дочь Алиса. Мама с дочкой дружны, часто проводят время вдвоем.

Салтыкова дала дочери хорошее образование в Европе. Алиса унаследовала гены мамы и папы. Девушка занялась музыкой. Ирина считает, что у дочери есть поклонники в России, она должна работать на родине.

Работа работой, но отдохнуть на море любят все. Ирина взбудоражила своих поклонников пляжными фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)23 Июн 2018 в 4:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)10 Авг 2018 в 5:22 PDT

Как так выглядеть в возрасте за 50, спросите у Салтыковой.