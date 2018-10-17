Ирина Салтыкова опубликовала фото, потрясшие пользователей сети
17 октября 2018, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Ирина Салтыкова показала свои новые фотографии, которые привели в восторг поклонников звезды 90-х. У 52-летней артистки взрослая дочь Алиса. Мама с дочкой дружны, часто проводят время вдвоем.
Салтыкова дала дочери хорошее образование в Европе. Алиса унаследовала гены мамы и папы. Девушка занялась музыкой. Ирина считает, что у дочери есть поклонники в России, она должна работать на родине.
Работа работой, но отдохнуть на море любят все. Ирина взбудоражила своих поклонников пляжными фото.
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Как так выглядеть в возрасте за 50, спросите у Салтыковой.
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