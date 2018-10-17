Младший сын Эвелины Бледанс доставлен в больницу

Младший сын актрисы Эвелины Бледанс доставлен в больницу. Согласно последней информации, которую предоставил бывший муж артистки Александр Семин, маленькому Семену предстоит плановая операция.

Мужчина сообщил, что "солнечный ребенок" перемещается в медицинское учреждение на два или три дня. По словам Александра, с его сыном все хорошо, ему просто надо решить некоторые "мальчиковые проблемы", передает teleprogramma.pro. Точный диагноз, однако, отец Семена так и не назвал.

Напомним, в недавно Эвелина Бледанс заявила о желании родить третьего ребенка. Женщина даже прошла процедуру ЭКО, которая якобы была успешной.