Младший сын Эвелины Бледанс доставлен в больницу
17 октября 2018, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Младший сын актрисы Эвелины Бледанс доставлен в больницу. Согласно последней информации, которую предоставил бывший муж артистки Александр Семин, маленькому Семену предстоит плановая операция.
Мужчина сообщил, что "солнечный ребенок" перемещается в медицинское учреждение на два или три дня. По словам Александра, с его сыном все хорошо, ему просто надо решить некоторые "мальчиковые проблемы", передает teleprogramma.pro. Точный диагноз, однако, отец Семена так и не назвал.
Напомним, в недавно Эвелина Бледанс заявила о желании родить третьего ребенка. Женщина даже прошла процедуру ЭКО, которая якобы была успешной.
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