Анастасия Приходько перестает выступать

Украинская певица Анастасия Приходько объявила, что уходит со сцены. По словам исполнительницы, ей надоело слушать, как ее критикуют, и теперь она хочет просто побыть один на один с собой.

Приходько, представлявшая в 2009 году Россию на «Евровидении», устала. «Устала слушать, что я не формат. Тяжело заниматься музыкой, когда почти нет поддержки, когда заставляют быть похожей на всех!», - высказалась Анастасия, отметив, что модной никогда не сможет быть. При этом она оставила надежду поклонникам, что когда-нибудь еще споет.

Напомним, ранее Приходько заявила о своем решении уйти в политику и организовать новое общественно-политическое движение.