Киркоров опубликовал видео участия дочки в модном показе

Филипп Киркоров похвастался свою подросшей дочерью, которая приняла участие в показе детской коллекции для девочек, опубликовав в своем Instagram видеоролик. Как отметили фанаты, Алла-Виктория очень похожа на отца.

Дочурку Киркоров назвал папиной любимицей. "Очень красивая девочка, маленькая принцесса", "Ангелочек!", "Чудо, инопланетянка, необычная красота, папина копия!", "Такой взгляд не одно сердце разобьёт", пишут поклонники в комментариях.