Киркоров опубликовал видео участия дочки в модном показе
16 октября 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров похвастался свою подросшей дочерью, которая приняла участие в показе детской коллекции для девочек, опубликовав в своем Instagram видеоролик. Как отметили фанаты, Алла-Виктория очень похожа на отца.
Дочурку Киркоров назвал папиной любимицей. "Очень красивая девочка, маленькая принцесса", "Ангелочек!", "Чудо, инопланетянка, необычная красота, папина копия!", "Такой взгляд не одно сердце разобьёт", пишут поклонники в комментариях.
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