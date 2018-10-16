Популярная певица рассказала, как потеряла голос из-за уколов ботокса

53- летнюю певицу Таисию Повалий до сих пор называют секс-символом. Блондинка не скрывает, что ради молодости и красоты готова была пойти на многие жертвы. Но вот однажды цена оказалась слишком высокой.

Артистка сделала слишком много уколов ботокса на шее и у нее пропал голос. «Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. Стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе. Это правда, но надо знать меру. Я в какой-то момент себя так обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню «Одолжила» и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами», – рассказала Таисия Повалий.

Оказалось, что ботокс очень расслабил мышцы шеи, и она не могла их контролировать. Таисии даже пришлось отменить концерты, потому что она не могла петь. Сейчас артистка старается обходиться хорошими кремами, а ботокс колет очень осторожно, памятуя печальный опыт. «Сейчас такая, какая есть. Чаще пользуюсь кремами. Конечно, уколы тоже делаю, но не так часто и только на лице – ниже не спускаюсь! - призналась звезда.

Певица даже ради вечной молодости не готова потерять ту особую энергетику, которую дарит ей сцена. «Я, кстати, до сих пор перед выходом на сцену волнуюсь. Но, как только делаю первый шаг, волнение уходит. Полностью растворяюсь в ауре и этот обмен, который существует между артистом и зрителем, чувствую с первой секунды», - заявила Повалий. Подробнее о личной жизни певицы пишет издание «СПИД-Инфо».