Собчак познакомила Матильду Шнурову с мужчиной

Похоже, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его бывшая жена Матильда (Елена Мозговая) оправились от развода и стремительно нашли себе вторые половинки. Говорят, Шнуров даже готов жениться на новой возлюбленной. Шнуров прокомментировал сообщения о своей свадьбе

Доказательств о новом замужестве Матильды нет, но есть слухи, что с новым перспективным мужчиной Матильду познакомила ее подруга Ксения Собчак.

Недавно папарацци застукали Матильду в аэропорту, она встречала питерского ресторатора — Сергея Шпоньку.

По некоторым данным, предприниматель состоит в дружеских отношениях с Ксенией Собчак и Никой Белоцерковской. Не исключено, что именно две звездные блондинки и познакомили Матильду с новым бойфрендом, - сообщает 7days.ru. Шпонька - мужчина при деньгах. Но, в отличие от музыканта Сергея Шнурова, в список Forbes пока не включен.

Кстати, на вопрос о новой свадьбе с Ольгой из Екатеринбурга, Шнуров отшутился. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров удалил все посты, фотографии и видеозаписи на своей странице в Instagram.