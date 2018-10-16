Собчак познакомила Матильду Шнурову с мужчиной
16 октября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Похоже, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его бывшая жена Матильда (Елена Мозговая) оправились от развода и стремительно нашли себе вторые половинки. Говорят, Шнуров даже готов жениться на новой возлюбленной.
Доказательств о новом замужестве Матильды нет, но есть слухи, что с новым перспективным мужчиной Матильду познакомила ее подруга Ксения Собчак.
Недавно папарацци застукали Матильду в аэропорту, она встречала питерского ресторатора — Сергея Шпоньку.
По некоторым данным, предприниматель состоит в дружеских отношениях с Ксенией Собчак и Никой Белоцерковской. Не исключено, что именно две звездные блондинки и познакомили Матильду с новым бойфрендом, - сообщает 7days.ru. Шпонька - мужчина при деньгах. Но, в отличие от музыканта Сергея Шнурова, в список Forbes пока не включен.
Кстати, на вопрос о новой свадьбе с Ольгой из Екатеринбурга, Шнуров отшутился. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров удалил все посты, фотографии и видеозаписи на своей странице в Instagram.
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