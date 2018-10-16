В сети раскритиковали наряд Волочковой: без колготок, зато в шубе

Пользователи социальных сетей раскритиковали новый наряд известной балерины Анастасии Волочковой. Многих насмешило, что танцовщица выбрала для прогулки шубу, однако при этом не надела колготки.

Артистка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в салоне своего автомобиля. На Анастасии надеты мини-платье, шуба, а также босоножки на босу ногу.

Фолловеры отметили, что наряд Волочковой выглядит нелепо. Во-первых, в Москве до сих пор держится "бабье лето", вследствие чего температура воздуха позволяет носить легкие плащи и пальто, однако в городе не настолько тепло, чтобы выбирать летнюю обувь. Во-вторых, пользователи соцсети назвали несочетаемым детали костюма балерины и порекомендовали ей чаще смотреть на себя в зеркало.