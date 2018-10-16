Музыкант Леонид Агутин похвалился красавицей-женой Анжеликой Варум. Пара с друзьями в свободное от работы время провела несколько дней на рыбалке. Агутин постоянно хвалит свою супругу.

Артист опубликовал новое видео, как его красавица-рыбачка ловит "акулу". "Фильм «Гуманный рыболов». Премьера! В главной роли Анжелика Варум. Ни одной рыбы почти не пострадало", - подписал Леонид видео.

Анжелика ловила рыбку и выпускала ее. Поклонники пары отмечают, какая же у Агутина красивая жена. Анжелике Варум через несколько месяцев исполнится 50 лет. А кто даст? Фигуре певицы может позавидовать молодежь. "Какая все таки она красивая женщина!", "А Анжелика с годами все красивее", - пишут в комментариях к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)14 Окт 2018 в 7:19 PDT



Анжелика Варум и Леонид Агутин любят животных. Певица в Инстаграм опубликовала фото паутины и паука и написала пост: "Знакомые решили показать мне террасу своего нового дома. Перед дверью расположился вот этот Персонаж и мы, недолго думая, убрались восвояси. Теперь я точно знаю о ком на самом деле написана песня «Всё в твоих руках»".