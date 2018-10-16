Высоцкая и 81-летний Кончаловский не скрывают чувств на прогулке по Парижу

Актриса Юлия Высоцкая и ее 81-летний супруг, легендарный режиссер Андрей Кончаловский, не скрывают чувств во время прогулки по Парижу. В настоящий момент семейная пара путешествует по Европе.

Юлия продемонстрировала видеозапись, на которой ее муж купил пакет картошки, очевидно, для создания новых кулинарных шедевров. Женщина, увидев эту покупку, с невероятной нежностью посмотрела на Андрея Сергеевича и поцеловала его, передает teleprogramma.pro.

Поклонники отмечают, что Высоцкая и Кончаловский, которые состоят в браке уже двадцать лет, по-прежнему влюблены друг в друга и готовы делиться своим счастьем с окружающими.