Высоцкая и 81-летний Кончаловский не скрывают чувств на прогулке по Парижу
16 октября 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Юлия Высоцкая и ее 81-летний супруг, легендарный режиссер Андрей Кончаловский, не скрывают чувств во время прогулки по Парижу. В настоящий момент семейная пара путешествует по Европе.
Юлия продемонстрировала видеозапись, на которой ее муж купил пакет картошки, очевидно, для создания новых кулинарных шедевров. Женщина, увидев эту покупку, с невероятной нежностью посмотрела на Андрея Сергеевича и поцеловала его, передает teleprogramma.pro.
Поклонники отмечают, что Высоцкая и Кончаловский, которые состоят в браке уже двадцать лет, по-прежнему влюблены друг в друга и готовы делиться своим счастьем с окружающими.
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