Возлюбленную Бондарчука оригинально поздравили с днем рождения

Возлюбленной режиссера Федора Бондарчука актрисе театра и кино Паулине Андреевой исполнилось 30 лет.

Одна из самых красивых актрис российского кино в эти дни принимает поздравления, некоторые из них - очень оригинальные, - сообщает kp.ru.

Отличилась певица Наталья Ионова, известная как Глюк’oZа. Наташа и Паулина дружат, вместе отдыхают. Ионова нашла в своих архивах пляжное фото. Обе артистки сфотографировали в скромных купальниках.

"С днём Рождения, огненно сексуальная и очень талантливая Паулина! Сочетание твоих главных качеств - уникально!", - поздравила певица и пожелала актрисе: "Береги себя".

Надо сказать, что Паулина Андреева практически не появляется в социальных сетях. У возлюбленной Бондарчука есть страничка в Инстаграме, но она ее не обновляет уже пару лет. Хотя фигура девушки такая, что может сравниться с любой моделью. Паулина часто снимается для глянцевых журналов, но предпочитает не тратить слишком много времени на фотосессии и светскую жизнь. Андреева не раз подчеркивала, что на первом месте для нее работа в театре и кино.

Кстати, Федор Бондарчук обратил внимание на Паулину в театре, на сцене МХТ. Несколько лет назад Федор и Светлана Бондарчуки объявили о разводе. Но на самом деле официально пока не развелись. Поэтому Бондарчук до сих пор не женился на Паулине.

Настоящее имя Андреевой - Екатерина. Но знаменитые Екатерины Андреевы уже есть. Девушка взяла звучный псевдоним в самом начале карьеры.