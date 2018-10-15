Певец Шура пережил «страшную ночь», узнав о своей смерти
15 октября 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Российский певец Шура пережил «страшную ночь», узнав о том, что он, оказывается, «умер 13 октября 2018 года». Перепугавшую поклонников информацию изъяли из сети только сегодня.
Опубликовав в своем инстаграме скриншот с известием о собственной «смерти», Шура (Александр Медведев) написал возмущенно: «Что за (ерунда) очередная! Вчера вечером телефон разрывался как у меня, так и у моего директора и адвоката. Я жив и здоров, что называется «Не дождетесь». Спасибо за «заботу» и «своевременное» оповещение!».
Директор поп-исполнителя Павел Депершмидт рассказал, что был шокирован, когда ему начали названивать и спрашивать о смерти Шуры. «Я начал ему звонить – он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи дозвонились до него, разбудили, услышали, что живой».
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