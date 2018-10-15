Анкету Цоя для вступления в рок-клуб продадут с молотка
15 октября 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Анкета, собственноручно заполненная лидером группы «Кино» Виктором Цоем для вступления в рок-клуб, будет выставлена на аукционе. Начальная цена лота оценивается в один миллион рублей.
Анкета была заполнена 8 октября 1985 года. Виктор Цой указал в ней свой домашний адрес и телефон, на каком музыкальном инструменте играет и какие советские и зарубежные музыкальные коллективы предпочитает слушать.
Бывший секретарь Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская пояснила, что в первый раз Виктор Цой заполнял анкету для вступления в клуб в 1981 году. Тогда его группа еще называлась «Гарин и гиперболоиды». Заполнять анкету повторно позже он мог для того, чтобы получить билеты на рок-фестиваль или при смене названия группы.
Эксперты аукционного дома уже признали анкету подлинной. Торги, на которых этот лот будет выставлен, состоятся 27 октября, сообщает «Ридус».
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