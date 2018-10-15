Анкету Цоя для вступления в рок-клуб продадут с молотка

Анкета, собственноручно заполненная лидером группы «Кино» Виктором Цоем для вступления в рок-клуб, будет выставлена на аукционе. Начальная цена лота оценивается в один миллион рублей.

Анкета была заполнена 8 октября 1985 года. Виктор Цой указал в ней свой домашний адрес и телефон, на каком музыкальном инструменте играет и какие советские и зарубежные музыкальные коллективы предпочитает слушать.

Бывший секретарь Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская пояснила, что в первый раз Виктор Цой заполнял анкету для вступления в клуб в 1981 году. Тогда его группа еще называлась «Гарин и гиперболоиды». Заполнять анкету повторно позже он мог для того, чтобы получить билеты на рок-фестиваль или при смене названия группы.

Эксперты аукционного дома уже признали анкету подлинной. Торги, на которых этот лот будет выставлен, состоятся 27 октября, сообщает «Ридус».