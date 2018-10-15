Болгария отказалась от участия в «Евровидении-2019»‍

Управляющий совет Болгарского национального телевидения принял решение отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», сочтя расходы на его организацию неразумными.

«Расходы на подготовку болгарских участников, которые включают написание песен, подготовку сценического представления, видеоклипа, участие в событиях программы конкурса, значительно превышают разумные расходы, которые государственная телекомпания может себе позволить», - заявила сегодня пресс-служба Болгарского национального телевидения.

Болгария принимает участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» с 2005 года. На проходившем в Киеве «Евровидении-2017» певец Кристиан Костов занял второе место – это лучший результат Болгарии. В 2019 году конкурс будет проходить в Тель-Авиве, сообщает ИА Regnum.