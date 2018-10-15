Сегодня в возрасте 59 лет скончался звукорежиссер российской рок-группы «Крематорий» Сергей Овсянников. У него был диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщил Армен Григорян.

«У него диагностировали рак желудка четвертой стадии. Он долго ходил к врачам, никак не могли поставить диагноз. Он прошел курс химиотерапии. Думаю, сердце не выдержало», - рассказал основатель и бессменный лидер музыкального коллектива Армен Григорян.

«Мы прошли вместе длинный путь, полный музыки, веселья и эмоций. И каждый концерт доставлял удовольствие музыкантам и публике во многом благодаря его блестящей работе», - отметил Армен Григорян, добавив, что Сергей Овсянников являлся бессменным звукорежиссером группы практически с момента ее основания и оформил все альбомы «Крематория».

Группа «Крематорий» существует с 1983 года. За это время музыканты выпустили двадцать альбомов, сообщает ТАСС.