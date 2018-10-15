Бывшего мужа Бузовой могут лишить родительских прав на старшую дочь

Бывшего мужа певицы и телеведущей Ольги Бузовой могут лишить родительских прав на старшую дочь. Согласно последней информации, футболист Дмитрий Тарасов задолжал 15 млн рублей в качестве алиментов.

Как сообщает адвокат Сергей Жорин, которого наняла бывшая жена спортсмена для представления своих интересов, вышеуказанная сумма накопилась за шесть лет. Исполнительный лист был передан в ФК "Локомотив", где играет Тарасов, однако руководство клуба отказалось погасить задолженность из-за "финансовых проблем", передает ТАСС.

Дмитрий в свою очередь обратился в суд с требованием уменьшить размер алиментов в четыре раза и просьбой о пересчете долга. Юрист отметил, что если Тарасов и дальше будет уклоняться от выплаты алиментов, его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". В этом случае он может быть лишен родительских прав или сесть в тюрьму на срок до 1 года.