Оксана Акиньшина запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж
15 октября 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Оксана Акиньшина на днях запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж. В августе текущего года женщина сообщила, что разводится с супругом Арчилом Геловани.
Интересно, что новость о расторжении брака Акиньшиной совпала по времени с сообщением о разводе Шнурова с женой Матильдой. Многие начали подозревать, что между Оксаной и Сергеем, которые ранее встречались, вновь вспыхнули чувства. Подтверждения эти домыслы, однако, не получили.
На днях актриса удивила своих подписчиков заявлением о том, что она по-прежнему замужем. Не исключено, что о расторжении брака Акиньшина объявила в сердцах из-за размолвки с Геловани, передает teleprogramma.pro.
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