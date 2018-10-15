Оксана Акиньшина запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж

Известная российская актриса Оксана Акиньшина на днях запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж. В августе текущего года женщина сообщила, что разводится с супругом Арчилом Геловани.

Интересно, что новость о расторжении брака Акиньшиной совпала по времени с сообщением о разводе Шнурова с женой Матильдой. Многие начали подозревать, что между Оксаной и Сергеем, которые ранее встречались, вновь вспыхнули чувства. Подтверждения эти домыслы, однако, не получили.

На днях актриса удивила своих подписчиков заявлением о том, что она по-прежнему замужем. Не исключено, что о расторжении брака Акиньшина объявила в сердцах из-за размолвки с Геловани, передает teleprogramma.pro.