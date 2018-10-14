Максим Галкин опубликовал обзорное видео с буйными осенними красками, отметив в подписи к нему, что такого уже не было лет 10: "Сегодня с утра заснял вокруг дома. Какие же краски у нынешней осени!"

"ОБОЖАЮ Золотую Осень, какая у нас сейчас и стоит!!", "Песня замечательная!!", "От такой красоты дух захватывает", пишут в комментариях и благодарят Максима за эту запись.

Напомним, столбики термометров показали рекордные значения за последние 70 лет в российской столице сегодня днем. К 14.00 мск воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до плюс 17,5 градусов.