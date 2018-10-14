Лолита придумала, как ей попасть на Украину
14 октября 2018, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
Лолита Милявская считает возвращение Крыма в состав России правильным решением, несмотря на многочисленные санкции в отношении РФ. Она заявила, что это единственный вопрос, в котором она дипломатична.
По ее мнению, лишь бы не было смертей, а так она, "как большинство". Певице понравилось, что в Крыму осталось уважение к украинскому языку. "Какие аплодисменты идут, все улыбаются. Хорошая, добрая сущность людей не меняется", - отметила Лолита в интервью "Вести Крым".
Также Милявская рассказала, что придумала, как ей попасть на Украину, хотя ей запрещен туда въезд. В завещании она велела себя кремировать, пепел разделить на части и одну развеять там, где проходило ее детство: "Я хоть так на Украине буду".
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