Стас Пьеха из больничной палаты рассказал о самочувствии
Певец госпитализирован с приступом панкреатита
14 октября 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Стас Пьеха был госпитализирован после приступа панкреатита. Артист опубликовал фото с больничной койки и написал о своем самочувствии, чтобы в СМИ не появилось всяких разных домыслов. Панкреатит — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы.
Острый приступ панкреатита - кто испытал, знают - боль адская. В народе говорят, что при таком обострении поджелудочной железы главное - "холод, голод и покой".
По признанию Стаса Пьехи, после этого приступа он задумался. "Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит!" - подписал артист свое фото с капельницей и добавил:
"Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут". На фото Пьеха выглядит измученным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Он понял, что на будущее "... возможно корректировка питания, режима и нагрузок". "Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует", - пообещал Стас Пьеха своим поклонникам.
Стас Пьеха - любимый внук легендарной певицы Эдиты Станиславовны Пьехи.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес