Стас Пьеха из больничной палаты рассказал о самочувствии

Певец Стас Пьеха был госпитализирован после приступа панкреатита. Артист опубликовал фото с больничной койки и написал о своем самочувствии, чтобы в СМИ не появилось всяких разных домыслов. Панкреатит — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы.

Острый приступ панкреатита - кто испытал, знают - боль адская. В народе говорят, что при таком обострении поджелудочной железы главное - "холод, голод и покой".

По признанию Стаса Пьехи, после этого приступа он задумался. "Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит!" - подписал артист свое фото с капельницей и добавил:

"Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут". На фото Пьеха выглядит измученным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)14 Окт 2018 в 2:31 PDT

Он понял, что на будущее "... возможно корректировка питания, режима и нагрузок". "Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует", - пообещал Стас Пьеха своим поклонникам.

Стас Пьеха - любимый внук легендарной певицы Эдиты Станиславовны Пьехи.