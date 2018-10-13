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Для начала они не поделили инженера из Выксы Сергея Мушту. Он исполнил песню группы «Браво» в оригинальной фанковой аранжировке, которая изменила композицию до неузнаваемости. Трое из наставников, за исключением Константина Меладзе, повернули свои кресла к исполнителю и наперебой начали нахваливать певца. К сильнейшему разочарованию Басты молодой человек выбрал фронтмена группы «Ленинград», объяснив это тем, что они живут в одном городе и чуть ли не соседи. «Шнур всех загубит, ты еще пожалеешь», - предупредил конкурсанта Вакуленко.

А дальше его ждало еще одно разочарование. 26-летняя Аннагазел Гокинаева из Минска покорила своей необычной манерой исполнения опять же и Басту, и Шнурова. Рэпер не скупился на комплименты восточной красавице, но Шнур его прервал: «Вась, не старайся, она уже сделала свой выбор. И это не ты. Не льсти». И действительно, девушка выбрала «интеллигентного хулигана. «Все хотят ко мне! Потому что у меня будет весело, пьяно. А у вас будет скучно, вы будете учить!», - объяснил ситуацию Сергей.

В итоге, из 12 первых конкурсантов восемь прошли в следующий тур. Больше всего человек в свою команду набрал Баста, у него три участника. По два конкурсанта отправились к Константину Меладзе и Сергею Шнурову. К Ани Лорак перешёл всего один человек. Четверо исполнителей этап «слепых прослушиваний» вообще не прошли.

Казалось бы, консенсус достигнут, но не тут –то было. Как пишет издание "СПИД-Инфо", Вакуленко затаил обиду на Шнура и в программе «Вечерний Ургант» назвал лидера группы «Ленинград» непрофессионалом. «Сережа Шнуров – не молодец. Костя Меладзе – молодец, я – молодец, Ани Лорак – красавица», – сразу заявил рэпер. - «Претензий нет, он просто непрофессионал. Вы видели синяк у него под глазом в Instagram? Это справедливость». Впрочем, рэпер подчеркнул, что эта «роспись на лице Сергея Шнурова – не его рук дело.

Шнур же заявил, что не собирается соответствовать ничьим ожиданиям. А просто делает то, что ему интересно.