Таким женщинам, как Бузова сложно найти любовь, уверен Тимур Батрудинов

Резидент Comedy Club Тимур Батрудинов рассказал, что несмотря на популярное шоу «Замуж за Бузову», Ольге будет очень непросто найти свою любовь и встретить достойного мужчину.

Еще недавно поклонники подозревали юмориста и певицу, считая, что у них романтические отношения. Да и сами ребята во многом провоцировали эти слухи – выкладывали фотографии с совместного отдыха, и тут же утверждали, что они просто друзья. «В соцсетях нас уже успели поженить. И это неудивительно. Она привлекательна, я – чертовски привлекателен. И вопрос, что о ее замужестве, что о моей женитьбе, уже давно мусолился», – цитирует издание "СПИД-Инфо" Тимура Батрудинова, а заодно и рассказывает, откуда "торчат уши" у этого романа.

Юморист, похоже не очень верит в то, что Ольга сможет найти достойного жениха на проекте. «Говорят, что правильный вариант был бы – «Жениться на Бузовой». Но Ольга себя зарекомендовала девушкой с мужскими вторичными половыми признаками. Она гораздо сильнее многих мужчин. Так что за нее, скорее, «замуж», – заметил Тимур. А таким сильным дамам всегда не легко встретить спутника жизни, к тому же Ольга очень серьезно и строго подходит к выбору «своего принца».

«Сейчас она на колоссальном подъеме и достучаться до нее, конечно, будет непросто. Но она хочет любви, и я желаю ей только удачи на этом пути», - искренне пожелал счастья своей подруге Батрутдинов.