«Роман мне навязали продюсеры ради пиара»,Запашный изобразил любовь с Темниковой

Известный дрессировщик – старший из братьев Запашных признался, что однажды вынужден был врать поклонникам, изображая страстный роман с солисткой группы «Sеrebro» Еленой Темниковой.

И все ради рекламы и возможности сниматься на телевидении. «Я прекрасно помню, когда меня вызвал заместитель директора одного федерального канала. Он говорит мне: «Эдгар, нам срочно нужна любовная история про тебя и одну звезду». Я сразу же спросил, зачем это нужно мне? А мне четко ответили: «Ну тебе же нравится работать на нашем канале». И я понимаю, что меня будут использовать. Я прихожу домой к своей девушке Лене и спрашиваю, что же мне делать? Все цирковое окружение знает, что мы с ней встречаемся. В итоге Лена согласилась, и я два месяца играл в любовь с солисткой группы «Serebro» Леной Темниковой, которую я видел в своей жизни два раза. Это был единственный раз, когда я обманул публику», — поделился артист в программе «Судьба человека».

Участвовать в этом фарсе его заставили продюсеры Первого канала, поскольку именно во время съемок шоу «Король ринга» и стала появляться информация о его отношениях с популярной певицей. Не смотря на то, что оба участница «цирка» практически не общались, а встречались только ради очередного фото или статьи в прессе, старались артисты на все 100% врали вдохновенно и убедительно.

«Елена – очень красива и сексуальна, настоящий идеал его женщины», - рассказывал Запашный репортерам, когда пару, якобы, случайно застали в одном из столичных ночных клубов. «Эдгар ради меня совершал невероятные поступки. Например, однажды, получив травму на шоу «Король ринга», преодолел семьсот километров, чтобы прилететь ко мне на гастроли. Он потрясающий, внимательный, сильный. Я его, конечно, никогда не забуду, но к сожалению, наши графики никогда не совпадали, и мы не могли встречаться», - а это из интервью Темниковой по поводу разрыва с дрессировщиком.

Что ж, работа есть работа, не хуже, чем в цирке, а тем, что жаждет славы и пиара, плясать под дудку продюсеров не привыкать, подробно о личной жизни запашного пишет издание «СПИД-Инфо».