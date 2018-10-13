Певица Юлия Ковальчук поздравила дочь Амелию с первым днем рождения
13 октября 2018, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
В семье артистов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова большая радость – их дочке исполнился год. Счастливая мать в соцсети трогательно поздравила девочку по имени Амелия с ее первым большим праздником.
Юлия призналась, что дочка является смыслом ее жизни и пожелала ей быть здоровой. Певица также подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы хмурые дни и невзгоды обходили малышку стороной.
Ранее Ковальчук рассказала, почему решила назвать девочку таким необычным и красивым именем. Оказалось, что оно приснилось будущей матери, когда еще не был известен даже пол ребенка. Именно поэтому вопрос выбора у них с мужем даже не стоял, передает "7 Дней".
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