Гела Месхи про слухи о разводе с Катей Климовой: "Мы не разводимся"
12 октября 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
Они не разводятся. Актер Гела Месхи опубликовал фотографию с такой подписью, что его одолели вопросами, не разводится ли он с супругой Екатериной Климовой. Сегодня в Инстаграм Месхи нет ни фото, ни слов о свободе.
Гела Месхи заинтриговал, написав "свобода.... и только вперёд". Забили тревогу поклонники 40-летней Екатерины Климовой, которая замужем за 32-летним Месхи три года, и у них растет дочь-малышка.
Сегодня актер опроверг расставание с Катей Климовой. "Мы не разводимся", — прокомментировал Месхи.
Скрин сообщения опубликован на сайте издания "СтарХит".
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