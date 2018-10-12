Они не разводятся. Актер Гела Месхи опубликовал фотографию с такой подписью, что его одолели вопросами, не разводится ли он с супругой Екатериной Климовой. Сегодня в Инстаграм Месхи нет ни фото, ни слов о свободе.

Муж Екатерины Климовой Гела Месхи заинтриговал фразой "свобода и только вперёд"

Гела Месхи заинтриговал, написав "свобода.... и только вперёд". Забили тревогу поклонники 40-летней Екатерины Климовой, которая замужем за 32-летним Месхи три года, и у них растет дочь-малышка.

Сегодня актер опроверг расставание с Катей Климовой. "Мы не разводимся", — прокомментировал Месхи.

Скрин сообщения опубликован на сайте издания "СтарХит".