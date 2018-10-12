Шнуров прокомментировал сообщения о своей свадьбе

Самый хулиганистый музыкант российского шоу-бизнеса, лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал появившиеся сообщения о своей предстоящей свадьбе.

Сергей Шнуров приехал в Екатеринбург с гастролями, а заодно посетил выставку, где его «поймали» журналисты, попросившие прокомментировать слухи о скором бракосочетании музыканта и уроженки Екатеринбурга Ольги Абрамовой, известной также как поэтесса Варвара.

«Вообще, первый раз собрался я жениться, мне было пять лет. Моя избранница была из параллельной группы в детском саду. Всегда я собираюсь жениться. Но, состоится или нет еще свадьба в моей жизни, а поднять бокал нужно всегда!», - отшутился Шнуров, чьи слова приводит 5-tv.ru.