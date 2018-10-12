Альбина Джанабаева вышла на сцену вместе с Валерием Меладзе
12 октября 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники ликуют: «Наконец-то дождались!». На днях певица Альбина Джанабаева и ее супруг, певец Валерий Меладзе, вышли вместе на сцену. Этого дуэта поклонники артистов ждали несколько лет.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева до такой степени не хотят привлекать внимание общественности к своей личной жизни, что даже находясь в браке, скрывали свои отношения. Пара вместе уже более десяти лет, но лишь четыре года назад звезды перестали скрывать, кем они являются друг другу. Теперь они скрывают от публики своих двоих сыновей.
Сейчас артисты гастролируют. И на днях они порадовали публику, выйдя на сцену вместе. Этот долгожданный дуэт публика приняла с восторгом. Поклонники выразили надежду, что теперь артисты будут чаще выступать дуэтом, пишет «Телепрограмма».
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